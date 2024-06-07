На площадках проекта "Питомцы в Москве" пройдут занятия с кинологами

В июне, по выходным

"Друг, спасатель, защитник"! Московских собаководов ждёт весьма насыщенный июнь. Каждые выходные на площадках "Питомцы в Москве" будут проводить выставки, консультации, выступления и соревнования. А обновлённые в рамках масштабной столичной программы территории словно созданы для тренировок и отдыха.

Каждый воспитанный городской пёсик должен уметь не реагировать на раздражители. Такие, как шум, другие собаки. И уметь выполнять несколько необходимых команд. Самая главная из которых - лежать!

Лежать на выдержке нужно, чтобы хозяин мог спокойно вызвать лифт или убрать в парке за своим питомцем. Ститч ещё совсем маленький - ему всего 7 месяцев. Поэтому учиться командам - самое время. Тем более, что даются они ему легко.

Эти новые площадки, которые так нравятся и хозяевам, и собакам построены по проекту "Питомцы в Москве". Есть они во всех районах и каждые выходные здесь проводят занятия кинологи. Азы воспитания должны знать все.

"Собака - это ответственность владельца. То есть ответственность владельца - это обучить свою собаку, чтобы она была послушной, дрессированной, чтобы она слышала, что просит её человек", - рассказала кинолог Елизвавета Ощепкова.

А после основных команд, чтобы не было скучно, можно выучить и несколько трюков. Не цирковых, конечно, но тоже весело.

Занятия с кинологами будут проходить на площадках весь месяц, по выходным. Можно не только научить собаку лежать или бегать змейкой, но и проконсультироваться о питании и уходе за питомцем.

Какой хорошей девочке понравится стрижка и маникюр. Да ещё не в кабинете, а на открытом воздухе, с видом на площадку. Для этого есть мобильный груминг. Ведь это только кажется, что все собачьи причёски одинаковые. Никаких скучных полубоксов.

Ещё от площадки к площадке курсирует ветмобиль. Здесь уже всё серьёзнее - работают врачи. Всех осмотрят, излечат, исцелят и дадут рекомендации по всем вопросам.

"Я проводила общий осмотр. Также проводила аускультацию фонендоскопом и термометрию. Очень часто у питомцев были обнаружены твёрдые зубные отложения, у одного животного, довольно старшего возраста, был обнаружен пародонтит", - рассказала ветеринар Ольга Аверина.

Могут и направление дать к узким специалистам на дальнейшие обследования. За час врач в ветмобиле осматривает около 40 животных. Обследовать, постричь, научить новым командам собак можно весь июнь совершенно бесплатно. Ещё для всех лекции о здоровье и правильном уходе за питомцами, а также - выступления служебных собак. Все подробности можно узнать на сайте проекта.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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