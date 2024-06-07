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Праздничная акция проходит на Красной площади в рамках книжного фестиваля

15:05
  • пятница
  • 07 июня 2024

Гости получат в подарок издания для изучения родного языка и литературы

Дарим русское слово! На Красной площади в рамках книжного фестиваля проходит акция, приуроченная к юбилею Александра Пушкина.

В программе московского издательства "Русское слово" - встречи с авторами, презентация книжных новинок, в том числе по истории, а также мастер-классы.

В рамках праздничной акции гости получат в подарок издания для изучения родного языка и литературы. А затем смогут принять участие в розыгрыше ценных призов.

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Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
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