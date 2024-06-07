Праздничная акция проходит на Красной площади в рамках книжного фестиваля

Гости получат в подарок издания для изучения родного языка и литературы

Дарим русское слово! На Красной площади в рамках книжного фестиваля проходит акция, приуроченная к юбилею Александра Пушкина.

В программе московского издательства "Русское слово" - встречи с авторами, презентация книжных новинок, в том числе по истории, а также мастер-классы.

В рамках праздничной акции гости получат в подарок издания для изучения родного языка и литературы. А затем смогут принять участие в розыгрыше ценных призов.

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