Это лишь нагнетает напряженность

Президент Франции Эмманюэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте. Такое заявление сделал в пятницу, 7 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил, что Франция входит в Североатлантический альянс и является членом Евросоюза, это большое европейское государство.

По этим причинам "мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному", цитирует Пескова ТАСС.

Именно Макрон положил начало обсуждению темы отправки западных военных на Украину для участия в боях за ВСУ. Хотя политик попытался оправдаться, уверяя, что говорил исключительно о гипотетической возможности, а не конкретных планах, ситуация существенно обострилась.

Затем президент Франции одобрил отправку на Украину французских военных инструкторов, хотя Москва предупредила, что никакого иммунитета от ударов ВС России у них не будет. Источники рассказали, что Макрон предлагал и хозяину Белого дома последовать этому примеру. Однако Джо Байден отказался.

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