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Турция приостановит импорт пшеницы

14:02
  • пятница
  • 07 июня 2024

Это усугубит нехватку продовольствия на мировом рынке

Турция намерена временно приостановить импорт пшеницы. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказали в турецком Министерстве сельского и лесного хозяйства.
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Как уточнили в ведомстве, импорт пшеницы будет приостановлен с 21 июня до 15 октября 2024 года, хотя указанная приостановка может быть отложена на более поздний срок в зависимости от рыночных условий.

Турецкие власти стремятся поддержать местных производителей в летний сезон, когда цены на урожай снижаются из-за притока импортной пшеницы в страну, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил продовольственную безопасность стран Евразийского экономического союза. Политик напомнил, что Россия поставила перед собой амбициозную задачу: к концу десятилетия увеличить производство в агропромышленном комплексе на четверть, а экспорт — в полтора раза.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин отмечал, что Россия готова поставлять достаточное количество продовольствия на рынок, но этому мешают односторонние ограничения со стороны западных стран и их союзников.

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