ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 16%

13:40
  • пятница
  • 07 июня 2024

Однако в дальнейшем ее могут поднять

Совет директоров Банка России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

Как сообщает регулятор на своем официальном сайте, это решение продиктовано тем, что темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений первого квартала. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

При этом Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что ключевая ставка в России может снизиться во второй половине 2024 года, однако сначала необходимо добиться сокращения уровня инфляции. Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что его ведомство будет делать для этого все необходимое с точки зрения бюджетной политики.

В апреле Набиуллина отмечала, что Банк России уже видит первые результаты повышения ключевой ставки: пик инфляции остался позади. При этом повышение ключевой ставки, по ее словам, не ставит крест на развитии экономики России — она продолжает расти высокими темпами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Центробанк
Центробанк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.