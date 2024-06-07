Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 16%

Однако в дальнейшем ее могут поднять

Совет директоров Банка России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

Как сообщает регулятор на своем официальном сайте, это решение продиктовано тем, что темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений первого квартала. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

При этом Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что ключевая ставка в России может снизиться во второй половине 2024 года, однако сначала необходимо добиться сокращения уровня инфляции. Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что его ведомство будет делать для этого все необходимое с точки зрения бюджетной политики.

В апреле Набиуллина отмечала, что Банк России уже видит первые результаты повышения ключевой ставки: пик инфляции остался позади. При этом повышение ключевой ставки, по ее словам, не ставит крест на развитии экономики России — она продолжает расти высокими темпами.

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