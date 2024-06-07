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Под завалами жилого дома в Луганске погибли три человека

13:53
  • пятница
  • 07 июня 2024

Семерых удалось спасти

Три человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Луганске.

Семерых удалось спасти из-под завалов, сообщили РИА Новости в МЧС России. Число пострадавших возросло с 22 до 35 человек. Среди раненых трое детей - 6-ти, 15-ти и 8-ми лет.

"Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Жизни детей ничего не угрожает", - сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Ранее ВСУ ударили ракетами ATACMS по Луганску. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. В результате атаки обрушился подъезд жилого дома, повреждены две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.

В Минобороны России уточнили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, которые Киев получил от Запада. Четыре снаряда удалось сбить.

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