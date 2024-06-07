Россияне выбрали самые привлекательные места для летнего отдыха

В топе оказались страны Азии и Ближний Восток

Россияне выбрали ОАЭ, Турцию, Китай, Таиланд, Францию, Мальдивы, Японию, Египет, Индонезию, Кубу в качестве самых привлекательных мест для летнего отдыха. Таковы результаты опроса компании "Финион". При этом спрос на зарубежные поездки по сравнению с прошлым годом снизился. Интересно, что это касается всех стран, кроме Турции. Там, наоборот, наблюдается рост на 9%.

При этом россияне активно интересуются внутренним туризмом. Например, самыми популярными направлениями за май 2024 года, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, стали Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Анапа, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Уфа.

"Вдвое вырос спрос на поездки во все города Северного Кавказа, особенно Дагестана, в Крым, на Алтай и во Владивосток, хотя эти направления и не вошли в топ-10", - цитируют экспертов "Известия".

А вот Европа уже не пользуется большим вниманием россиян. Это связано с санкциями и визовыми ограничениями. Кроме того, цены на отдых в Старом свете значительно подскочили. Интересно, что исключением является Франция, которая остается популярным направлением для путешественников из России.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин отметил, что приобретает привлекательность среди россиян Азовское побережье.

"Бронируется и очень хорошо, где-то плюс 15% рост. Ну и Каспий. Он хорошо известен по курортам, туристским центрам Северного Кавказа, но это и побережье. Да, менее комфортное, обустроенное, но тем не менее более свободное, песчаное и привлекательное", - отметил эксперт.

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