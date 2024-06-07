Выставка и винтажный маркет: куда стоит сходить в эти летние выходные в Москве

Уникальные соревнования. мастер-классы и вернисаж

Посетить винтажный маркет, поучаствовать в уникальных соревнованиях и почувствовать себя реставратором. В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные будут мероприятия на 600 площадках. Каждый день на Чистопрудном бульваре будет проходить чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага". Принять в нем участие могут все желающие в возрасте от шести лет. В ближайшее воскресенье пройдет первый еженедельный квалификационный этап. Также турнир пройдет в эти выходные для жителей юга столицы.

Там же на Чистопрудном бульваре москвичи и гости смогут попасть на винтажный маркет. Там можно посмотреть предметы интерьера, нумизматику, личные вещи, посуду, статуэтки, открытки и бижутерию.

На Никитском бульваре открыт вернисаж. Можно посмотреть и приобрести работы современных художников. Там же будут уроки для маленьких гостей на пленэре. В программе занятие по росписи по дереву и мастер-класс по печати по трафаретам ботанических зарисовок.

8 июня в культурно-образовательном пространстве "Букводом" парка "Сокольники" пройдет бесплатная деловая игра "Отреставрируй Москву". Каждый участник выберет историческое здание, составит проект восстановления, придумает, как приспособить памятник архитектуры к современной жизни, и подсчитает прибыль. Кроме того можно будет сделать игрушку на мастер-классах "Твори и создавай", заняться гимнастикой и пилатесом. На фестивале настольных игр можно будет сразиться с друзьями.

8 июня некоммерческая организация "Доброчат" проведет мастер-класс по рисованию акварелью. Участники создадут фруктовый натюрморт. А 9 июля благотворительный фонд "Подари солнечный свет" приглашает связать специальную одежду для малышей, родившихся раньше срока. Все вещи отправят в детские клинические больницы и перинатальные центры Москвы и других регионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"