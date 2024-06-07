Убивший дедушку на глазах внучек в Кусково явился с повинной

Мужчине не понравилось, что дети кидают камешки в воду

Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке Кусково явился в полицию с повинной.

Им оказался 64-летний житель Новогиреево, сообщили в столичной прокуратуре. По данным Telegram-канала "112", его зовут Александр Штольц.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время задержанного доставят в подразделение столичного Следственного комитета.

Об убийстве стало известно 6 июня. Девочки десяти лет кидали камешки в пруд. Это не понравилось проходящему мимо Штольцу, который выгуливал в парке собаку. Мужчина накричал на девочек, и те решили пожаловаться дедушке. Пожилой мужчина подошел к обидчику с целью выяснить, что произошло, однако тот не стал разговаривать, вытащил нож и ударил пенсионера в сердце.

Дедушка скончался на месте. Убийство произошло на глазах у внучек. После случившегося Штольц направился в сторону выхода из парка вместе со спутницей и своей собакой, сообщил источник РИА Новости.

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