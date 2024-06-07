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В Киеве усугубилась ситуация с отключением электроэнергии

14:15
  • пятница
  • 07 июня 2024

Энергетическая инфраструктура пострадала от ударов ВС России

После российских ударов по украинским электростанциям ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась. Значительная часть города почти весь день погружена во тьму.
Россия нанесла групповой удар по объектам энергосистемы Украины

Как отмечает The Washington Post, "отключения начались в понедельник и в течение недели становились только хуже, погружая большую часть столицы Украины во тьму, за исключением нескольких часов в день".

Местами отключают светофоры, обесточены целые районы Киева, при этом даже жители некоторых элитных домов оказались без света, пишет американская газета.

Ранее украинские чиновники рассказали, что перед страной открывается реальная перспектива "жизни в холоде и темноте" из-за ущерба, причиненного украинской энергетике ударами ВС России. На Украине аварийные отключения электроэнергии уже называют "новой нормой".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это часть усилий по демилитаризации соседней страны, поскольку повреждение энергосистемы влияет на работу украинской оборонки.

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Отключение электроэнергии в Киеве
Отключение электроэнергии в Киеве
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