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Зеленский выступил против прекращения огня в зоне боевых действий

14:46
  • пятница
  • 07 июня 2024

Политик сделал громкое заявление во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 июня, выступил перед Национальным собранием Франции. Политик прибыл в страну для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны и открытия второго фронта.

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Зеленский отрицательно ответил на вопрос о возможности прекращения огня в зоне боевых действий, отвергнув идею того, что конфликт может "погаснуть на линиях, которые есть сейчас".

При этом "если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новой войной", заявил Зеленский.

При этом украинский президент на французском языке обратился к депутатам Нацсобрания с благодарностью за то, "что вместе с нами защищаете жизнь", вызвав тем самым аплодисменты, пишут украинские СМИ.

Ранее издание Politico отмечало, что определенные силы на Западе надеются на возвращение к сотрудничеству с Россией сразу после гипотетической заморозки конфликта. Это один из негласных аспектов западного подхода в вопросе Украины.

Российский лидер Владимир Путин напомнил, что Москва предприняла все усилия для урегулирования кризиса на Украине — в 2015 году были подписаны Минские соглашения, причем Украина была готова принять условия России о денацификации. Однако Россию, как указывал Путин, обманули — выполнять договоренности никто, кроме Москвы, не собирался.

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