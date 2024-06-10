Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Для Дев наступил идеальный момент, чтобы реализовать свои мечты

Овны

Все спокойнее и спокойнее: Марс вчера покинул ваш знак, напряжение спадает. До 20 июня красная планета будет помогать вам зарабатывать деньги – используйте это!

Тельцы

В ваш знак входит Марс, принося активную энергию. В ближайшие недели можно заниматься экспансией: искать новых клиентов, расширять бизнес, бороться за свои права.

Близнецы

Если вы планируете отпуск в период до 20 июня, выбирайте места, где можно насладиться одиночеством. Если работаете - находите время на уединение.

Раки

Марс не очень комфортная планета для вас, но ее сила будет очень полезна. Появится драйв, чтобы изменить круг общения, научиться производить впечатление о себе.

Львы

Отпуск до 20 июня подходит только представителям знака, которые покоряют вершины гор и переплывают бурные реки. Остальные будут куда успешнее на работе: карьера пойдет в гору!

Девы

Идеальный момент, чтобы реализовать свои мечты: смелости и энергии на это хватит. Вы сможете с энтузиазмом и работать, и отдыхать, и учиться, и заниматься спортом.

Весы

Звезды благосклонны к тем, кто желает вникнуть в суть какого-то дела. Вы сможете разобраться в любом вопросе, при этом попутно закрутив страстный летний роман.

Скорпионы

Время для работы в паре: в одиночку вы будете гораздо менее успешны. Используйте консультантов, партнеров, врачей, коучей, тренеров, чтобы добиться своих целей.

Стрельцы

Вам звезды настойчиво советуют отдохнуть с пользой для здоровья: в санатории, например. У тех, кто остается дома, хорошо пойдут скучные, монотонные дела.

Козероги

У спортсменов начинается пора успеха, а у всех остальных – период активного отдыха. Отпуск получится ярким, а еще, если захотите, сможете похудеть.

Водолеи

У тех, кто продает или покупает недвижимость, дела пойдут поживее. Все остальные будут успешны в домашних хлопотах: уборка, ремонт, дача.

Рыбы

Впереди период активности в небольшом кругу близких знакомых. Это прекрасное время для отдыха в компании родственников или отпуска у бабушек и дедушек.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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