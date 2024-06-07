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ВСУ за неделю потеряли до 11140 человек

15:13
  • пятница
  • 07 июня 2024

Наступление ВС России продолжается

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли до 11 140 человек по совокупности направлений.
Новости СВО: российские войска развивают наступление на трех участках фронта

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в ежедневной сводке Минобороны России. В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих.

За это время Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю, освободив населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Западная группировка заняла более выгодные рубежи. Группировка "Север" продолжает продвигаться вглубь обороны ВСУ, отметили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Уманское в ДНР.

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