Путин пообещал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Людей надо поддержать, подчеркнул президент

Необходимо принять решение о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Такое заявление сделал в пятницу, 7 июня, президент России Владимир Путин.

Эту тему глава государства поднял во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо "поддержать людей".

Как сообщает "Интерфакс", российский лидер пообещал, что инициирует обсуждение вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам: "Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом скажу".

Ранее член бюджетного комитета Совета Федерации Василий Иконников заявил, что возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, отмененной в 2016 году, не только позволит поддержать этих граждан, но и положительно скажется на состоянии российской экономики. По мнению сенатора, это позволило бы "вовлечь в экономику квалифицированных специалистов".

При этом Росстат решил ввести новые формы отслеживания количества пенсионеров в России и назначенных им пенсий. С этой целью ведомство внедрило в конце 2023 года три формы федерального статистического наблюдения, в том числе — о численности работающих пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения, а также о среднемесячной зарплате или ином доходе.

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