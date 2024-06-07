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ВС России освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР

15:15
  • пятница
  • 07 июня 2024

Уничтожено семь полевых складов боеприпасов ВСУ

Российские войска в течение недели улучшали свое положение по переднему краю. ВС России нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, подразделения Южной группировки войск в течение минувшей недели освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял на этом направлении до 2 835 военнослужащих.

В Минобороны добавили, что уничтожено 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитная самоходная установка Gepard и 14 боевых бронированных машин. Также ликвидировано семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

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