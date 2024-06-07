Политик не уточнил, когда доставят оружие

Американские власти решили выделить украинской стороне новый транш военной помощи, потратив на это 225 миллионов долларов. С таким заявлением выступил в пятницу, 7 июня, президент США Джо Байден.

Американский политик сделал соответствующее объявление во время личной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским во Франции. Оба политика прибыли туда для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны.

Байден не конкретизировал, что будет включено в новый пакет, однако до этого СМИ писали, что в транш войдут боеприпасы HIMARS, гаубицы, бронированный военный транспорт, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщает "Интерфакс".

Между тем аналитики из Международной кризисной группы предупредили, что если США сократят свою помощь, пробелы придется восполнять Европе, которой предстоит пройти немалый путь в этом нелегком процессе. В любом случае, тяжелое положение на фронте и нестабильная внутренняя ситуация ведут Киев к мирной сделке с Москвой на ее условиях.

Американские СМИ полагают, что даже при наличии помощи Запада недостаток мобилизованных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может решить судьбу Киева в конфликте с Россией в пользу Москвы.

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