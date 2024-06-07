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Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату

15:08
  • пятница
  • 07 июня 2024

Мэр рассказал, что помогает созданию благоприятного инвестклимата в столице

Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Награду на площадке Петербургского международного экономического форума сегодня вручили мэру столицы Сергею Собянину.

Этот рейтинг ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями. Всего там 15 мест, участвует 85 регионов. За Москвой на второй строчке разместились Республика Татарстан и Нижегородская область. А третье место поделили Московская, Тюменская области , а также Республика Башкортостан.

"По поводу разницы в баллах, рейтингах и так далее. Мы все с вами прошли такой огромный путь за это десятилетие, что по большому счету можно сказать, что мы эти механизмы освоили все практически без исключения субъекты вышли на такой уровень взаимодействия с бизнесом и понимание тех задач по развитию экономики, которые стоят перед регионами, что можно сказать, что мы все победители. И победили самое главное бизнес, население, страна. Важно, что оценивают не столько чиновники, сколько сам бизнес по опросам. А в Москве добиться положительной оценки москвичей, тем более бизнеса это такая ну совсем непростая задача. Поэтому огромное спасибо за то доверие, которое нам оказывают", - сказал Собянин.
 

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