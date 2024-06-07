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Путин: ОПК России нуждается в технологическом обновлении

15:31
  • пятница
  • 07 июня 2024

Президент рассказал об этом на ПМЭФ

Вооруженным силам России необходим высокий темп технологического обновления. Такое заявление сделал в пятницу, 7 июня, российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Как подчеркнул президент России, "это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны".

В целом, как указал Путин, Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Уже меняются целые отрасли: финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления, сообщает ТАСС.

4 июня Владимир Путин проводил совещание с федеральным правительством, в ходе которого велел завершить подготовку поручений, касающихся задач ОПК и производства наиболее востребованной оборонной продукции. Президент отвел на это всего одни сутки, поскольку "речь идет о первоочередных задачах ОПК".

Испанские журналисты отмечали, что западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила свои мощности по производству военной техники и вооружений. В США писали, что Запад считал невозможных достижение таких темпов работы ОПК, какие показывает Россия.

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