Путин заявил о гонке стран за укрепление суверенитета

Это происходит на трех уровнях

Между странами началась гонка за укрепление своего суверенитета. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы государства, это происходит на трех уровнях - государственном, ценностно-культурном и экономическом.

"При этом страны, которые еще совсем недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами — правдами и неправдами — сохранить свою ускользающую роль гегемона", — сказал Путин.

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