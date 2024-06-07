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Путин заявил о гонке стран за укрепление суверенитета

15:21
  • пятница
  • 07 июня 2024

Это происходит на трех уровнях

Между странами началась гонка за укрепление своего суверенитета. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы государства, это происходит на трех уровнях - государственном, ценностно-культурном и экономическом.

"При этом страны, которые еще совсем недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами — правдами и неправдами — сохранить свою ускользающую роль гегемона", — сказал Путин.

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