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Путин: БРИКС прорабатывает свою платежную систему

15:39
  • пятница
  • 07 июня 2024

У объединения большой потенциал для присоединения новых участников

БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, заявил президент России. Владимир Путин подчеркнул, что Москва приветствует такое стремление.

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Как сообщил российский лидер на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, БРИКС прорабатывает свою, независимую от западной, платежную инфраструктуру. Путин напомнил, что в целом на долю дружественных России стран приходится три четверти товарооборота Москвы, передает ТАСС.

В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай, позже присоединилась и Южная Африка. В августе 2023 года БРИКС пригласила Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Иран и Эфиопию присоединиться к группе с 1 января 2024 года. Глава МИД России Сергей Лавров на днях сообщил, что на рассмотрении в БРИКС находятся около 30 обращений от разных государств, которые предлагают установить различные формы сотрудничества.

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