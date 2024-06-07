Путин: БРИКС прорабатывает свою платежную систему

У объединения большой потенциал для присоединения новых участников

БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, заявил президент России. Владимир Путин подчеркнул, что Москва приветствует такое стремление.

Как сообщил российский лидер на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, БРИКС прорабатывает свою, независимую от западной, платежную инфраструктуру. Путин напомнил, что в целом на долю дружественных России стран приходится три четверти товарооборота Москвы, передает ТАСС.

В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай, позже присоединилась и Южная Африка. В августе 2023 года БРИКС пригласила Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Иран и Эфиопию присоединиться к группе с 1 января 2024 года. Глава МИД России Сергей Лавров на днях сообщил, что на рассмотрении в БРИКС находятся около 30 обращений от разных государств, которые предлагают установить различные формы сотрудничества.

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