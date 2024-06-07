Атака ВСУ на Луганск: все подробности

Спасатели продолжают разбирать завалы

Число погибших в результате варварской атаки ВСУ на Луганск растет. Утром по городу выпустили пять ракет ATACAMS, поставленных Киеву Западом, сообщили в Минобороны. Большую часть сбили наши ПВО. В результате массированного обстрела повреждены свыше 30 зданий. В их числе школы и детские сады. В одной из многоэтажек полностью рухнул подъезд. На месте работают экстренные службы.

Падение снаряда в восточной части города зафиксировали десятки очевидцев. Взрывы гремели в интервале семи минут. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку. Обвалился целый подъезд. Удар был такой силы, что и в соседних многоэтажках выбило стёкла. На улице до сих пор разбросаны обломки разбитой крыши. Повсюду осколки.

В результате обстрела Луганска со стороны ВСУ повреждены 33 многоэтажки, две школы и три детских сада. Пострадали больше 40 человек. Одного из раненых реанимировать до приезда скорой пытались сами прохожие.

На месте рухнувшего подъезда пятиэтажки работают все экстренные службы города. Спасатели продолжают разбирать завалы. Из-под обломков удалось достать семь человек, в каком именно состоянии они находятся, не уточняется. По данным министерства здравоохранения республики, в тяжёлом состоянии находятся пять человек.

Мобильная связь в регионе работает с перебоями - вооружённые силы Украины обесточили оборудование крупнейших операторов. Боевики специально цинично били по местам скопления именно мирных людей - никаких военных целей перед собой, очевидно, не ставили. Удары наносили американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Сегодняшний удар по столице ЛНР стал самым мощным за последние 10 лет. Масштабы ущерба пока только оцениваются. На месте работает оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим. В Луганске введён режим ЧС регионального уровня.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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