В Свердловской области продолжают искать двух детей

Обследована территория в радиусе 30 километров

Масштабная поисковая операция в Свердловской области. Сотни спасателей, полицейских и волонтеров ищут в лесу 10-летнюю Викторию и 12-летнего Григория Креп.

Во вторник брат с сестрой ушли с дедушкой на рыбалку. На обратном пути семья заблудилась. Ночь провели под открытым небом, а утром не известно почему разделились. Пенсионер вышел к дому, но куда пропали дети, объяснить не смог, так как недавно перенёс инсульт и у него нарушена речь.

Уже обследована территория в радиусе 30 километров. Поиски осложняют погодные условия, а также отсутствие у детей мобильных телефонов.

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