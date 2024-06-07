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Путин: Темпы роста экономики России превысили среднемировые

15:53
  • пятница
  • 07 июня 2024

По итогам прошлых месяцев 2024 года рост ВВП превысил 5%

Россия занимает четвертое место по объему ВВП, опередив Японию. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказал российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ, ссылаясь на данные Всемирного банка.
Путин обратился к участникам саммита Евразийского экономического союза

Путин отметил, что по итогам 2023 года рост ВВП составил 3,6%, а по итогам прошедших месяцев 2024 года превышает 5%. Это лучше, чем у ведущих экономик мира, темпы роста экономики России превышают среднемировые, в основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями, подчеркнул президент.

Глава государства рассказал, что Россия уже обогнала Японию и Германию по объему экономики, но ей нужно обеспечивать стабильный рост и в дальнейшем, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что за последние годы нашей стране удалось изменить вектор развития своей экономики. Теперь в ее основе лежит производство, переработка и услуги, а не сырьевой экспорт.

Владимир Путин призвал обеспечить потребности армии в условиях СВО, но при этом не допустить перекосов в экономике и промышленности — в любой момент нужно быть готовыми к тому, чтобы предприятия ОПК увеличили выпуск гражданской продукции в рамках диверсификации.

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