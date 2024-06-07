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Путин призвал снизить уровень импорта к 2030 году до 17%

15:30
  • пятница
  • 07 июня 2024

Сделать это нужно за счет роста собственного производства

Доля импорта в российской экономике должна снизиться до 17% к 2023 году. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

Президент подчеркнул, что сделать это нужно не за счет барьеров, а благодаря росту собственного производства.

О необходимости снизить долю импорта Владимир Путин уже заявлял в феврале этого года во время послания Федеральному Собранию. Тогда президент сообщил, что в 2023 году доля импорта в ВВП России составила 19%.

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