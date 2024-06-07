ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Где найти кадры": Путин высказался о рынке труда в России

15:48
  • пятница
  • 07 июня 2024

Сейчас главный вопрос - "где найти кадры"

В апреле этого года безработица в России составила всего 2,6 процента. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Путин: индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года

По словам российского лидера, сейчас главный вопрос - не "где найти работу", а "где найти кадры". Путин отметил, что серьезно снизилась безработица среди молодежи в тех регионах, где она уже стала привычным делом.

По словам президента, Россия также добивается нового качества рынка труда. Для этого важно провести цифровую платформенную революцию. К концу текущего десятилетия планируется вовлечь в сферу повышения эффективности труда не менее 40% крупных и средних предприятий, передает РИА Новости.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин отметил, что рекордно низкая безработица в нашей стране объясняется структурной перестройкой экономики в 2022 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Центр занятости
Центр занятости
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.