"Где найти кадры": Путин высказался о рынке труда в России

Сейчас главный вопрос - "где найти кадры"

В апреле этого года безработица в России составила всего 2,6 процента. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.

По словам российского лидера, сейчас главный вопрос - не "где найти работу", а "где найти кадры". Путин отметил, что серьезно снизилась безработица среди молодежи в тех регионах, где она уже стала привычным делом.

По словам президента, Россия также добивается нового качества рынка труда. Для этого важно провести цифровую платформенную революцию. К концу текущего десятилетия планируется вовлечь в сферу повышения эффективности труда не менее 40% крупных и средних предприятий, передает РИА Новости.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин отметил, что рекордно низкая безработица в нашей стране объясняется структурной перестройкой экономики в 2022 году.

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