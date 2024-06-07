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Путин поручил продлить софинансирование долгосрочных накоплений

16:38
  • пятница
  • 07 июня 2024

Программу продлят с 3 до 10 лет

Путин поручил продлить сроки программы софинансирования долгосрочных накоплений. теперь она будет действовать не три года. а десять лет. Об этом президент заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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Он напомнил, что программа была запущена 1 января этого года. Однако не вышла на целевые показатели. Даже не смотря на то, что вклады застрахованы и с них можно получить налоговый вычет. Президент предложил "донастроить" программу. А именно увеличить ее срок. Кроме того, должен быть продуман дополнительный механизм, по которому софинансировать вклады могут работодатели для своих сотрудников.

Напомним, в программе софинансирования долгосрочных вкладов может принять участие любой гражданин России старше 18 лет. Первоначальный взнос он определяет самостоятельно. А вот дальше взносы прописываются в договоре.

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