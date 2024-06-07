Россия вынесет удар по Луганску на обсуждение Совбеза ООН

Число погибших возросло до 4
Количество погибших в Луганске после атаки ВСУ выросло до четырех (ранее сообщалось о трех).
Число пострадавших возросло до 43 человек, сообщили в Минздраве.
На месте продолжают работать сотрудники МЧС - 42 специалиста и 10 единиц техники. Они провели поквартирный обход, чтобы убедиться в отсутствии в доме жильцов. Завалы разбирают при помощи специальной техники.
Днем 7 июня ВСУ ударили пятью ракетами ATACMS по Луганску. Четыре снаряда удалось сбить силам ПВО, сообщили в Минобороны России. В результате атаки обрушился подъезд жилого дома. Также повреждены 33 многоэтажки, две школы, три детсада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Россия намерена на ближайшем заседании в Совбезе ООН представить данные об обстрелах ВСУ Луганска, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"