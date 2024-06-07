Путин: индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года

Ресурсы для этого есть
Владимир Путин назвал сроки возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Это произойдет 1 февраля 2025 года и далее будет происходить каждый год, сообщил президент, выступая на ПМЭФ.
По словам Путина, ресурсы для возобновления индексации пенсий есть.
О возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам Владимир Путин ранее сегодня заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава государства подчеркнул, что необходимо "поддержать людей".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"