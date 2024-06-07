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Путин: индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года

15:42
  • пятница
  • 07 июня 2024

Ресурсы для этого есть

Владимир Путин назвал сроки возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Это произойдет 1 февраля 2025 года и далее будет происходить каждый год, сообщил президент, выступая на ПМЭФ.

По словам Путина, ресурсы для возобновления индексации пенсий есть.

О возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам Владимир Путин ранее сегодня заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава государства подчеркнул, что необходимо "поддержать людей".

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