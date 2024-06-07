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Путин поручил кабмину дополнительно поддержать IT-отрасль

15:57
  • пятница
  • 07 июня 2024

В экономике - цифровая платформенная революция

Президент России поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки отечественной IT-отрасли. Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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Глава государства обратил внимание на одно структурное изменение в российской экономике. Это цифровая платформенная революция. Путин подчеркнул, что сегодня производительность труда напрямую связана с цифровизацией.

Важно повышать эффективность действующего оборудования, подчеркнул президент. К 2030 году планируется вовлечь в сферу повышения эффективности труда не менее 40 процентов крупных и средних предприятий. К этому же сроку цифровые платформы должны быть сформированы во всех сферах экономики, передает ТВЦ.

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