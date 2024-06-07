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Путин рассказал об ипотеке под 6%

16:18
  • пятница
  • 07 июня 2024

Мера будет действовать в малых городах

Ипотекой под 6% годовых смогут воспользоваться российские семьи, приобретающие жилье в малых городах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

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Глава государства отметил, что такие же условия будут действовать во всех регионах для семей, которые решили построить свой дом. Путин подчеркнул, что это особенно важно для многодетных семей.

Кроме того, российский лидер напомнил о необходимости широко вовлекать неэффективно использованные земельные участки в хозяйственный оборот. По данным Путина, сейчас таких участков в России — десятки тысяч, передает ТВЦ.

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