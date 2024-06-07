Нагоняют панику: как антипрививочники вредят своим детям

Коллективный иммунитет очень важен

Этой истории могло бы и не быть, если б не, скажем, ну очень вежливо - мистическое сознание некоторых наших граждан, готовых поверить во что угодно, но только не в факты. А один из таких фактов как раз на днях сообщил ВЦИОМ: судя по опросу социологов, около 2% родителей против вакцинации детей. Вроде совсем немного, так, статпогрешность. Но на деле с учетом того, что в стране семей-то десятки миллионов, речь идет о сотнях тысяч крайне болезненно самоуверенных людей, совершенно оторванных от реальности. А она такова, что, казалось бы, побежденные навсегда болезни возвращаются, причем, в гораздо более коварных, чем прежде, формах. Так что барьер на пути заразы должен быть максимально прочным.

Сначала - обязательный осмотр ребёнка у педиатра. Агния хоть и не улыбается при виде шприца, всё же старается держаться храбро. Рядом – мама. Препарат, который будут колоть девочке, врач сначала обязан показать родителям – таковы правила.

Реакция манту – прививка относительно лёгкая. И практически безболезненная даже для маленького ребёнка. Лёгким движением руки под внимательным взглядом Агнии медработник аккуратно вводит препарат.

Для 7-летней Агнии эта прививка – далеко не первая. Вакцинироваться начали ещё в роддоме. Это принципиальная позиция родителей девочки. Тем более, в сентябре Агния пойдёт в школу. И для того, чтобы не прерывать учебный процесс вечными больничными, лучше прийти подготовленным. Базовый набор прививок почти выполнен.

Благодаря прививкам человечеству удалось остановить количество распространения летальных исходов от множества болезней по всему миру. И если вдруг сейчас, в век свободного перемещения по свету, резко прекратить прививаться, в нашу жизнь вернутся глобальные эпидемии. И предсказать исход, что же нас в таком случае будет ожидать, не берутся даже учёные. Важно укреплять иммунитет всей нации – особенно это касается детей, ведь это и есть наше будущее. Тем более, сейчас с получением необходимых доз вакцины нет никаких проблем ни в Москве, ни в целом в России.

"В соответствии с национальным календарём профилактических прививок, дети в нашей стране получают защиту от 12 инфекций. В соответствии с московским региональным календарём дети имеют возможность получить защиту от 17 инфекций. И там прописаны возрастные периоды, допустим, в какой возраст ребёнок должен получить ту или иную вакцину", - сообщила Галина Глазкова, заместитель главного врача по медицинской части ДГП №133.

В национальном календаре – прививки от целого ряда тяжёлых заболеваний. В списке обязательных вакцин - гепатит Б, дифтерия, полиомиелит, корь и столбняк. Если у ребёнка нет к ним иммунитета, последствия могут быть самыми разными. Вплоть до летальных. Именно это и объясняют врачи тем нерадивым родителям, которые настроены радикально против прививок, даже не понимая, на какой риск обрекают при этом собственных детей. На форумах в Интернете антипрививочники готовы горой стоять за собственные весьма сомнительные убеждения. Некоторые распространяют страшилки по типу того, что ребёнок после прививки будет отставать в развитии. Многие мамы уверены: прививать новорождённых детей в принципе противоестественно. Таким образом якобы можно уничтожить естественный иммунитет ребёнка.

Панику разгоняют и скептики "всего отечественного". Мол, импортные вакцины гораздо лучше наших по определению. Все эти мнения абсолютно ненаучны и ничем не подтверждены. Отечественные вакцины, напротив, являются гораздо более эффективными, нежели их иностранные аналоги. Это подтверждают многочисленные исследования. Осложнения, вызванные аллергической реакцией на прививки, тоже случай один на 100 тысяч. Да и иммунитет от вакцины не снижается. Прививка – это, по сути, чужеродный белок, на который организм вырабатывает антитела, что в свою очередь и помогает иммунитету адаптироваться.

"К сожалению, вот эти антипрививочные настроения имеют своё влияние на формирование коллективного иммунитета, и мы с вами сейчас видим, насколько много у нас фиксируется таких заболеваний, какая большая работа проводится. Здесь ведь всегда нужно помнить и что есть пациенты из группы риска. Допустим, есть новорожденные дети, которые не могут быть защищены от какой-то инфекции в силу возраста. Есть пожилые люди, которые являются группами риска. Есть пациенты, у которых есть какие-то заболевания, когда они получают иммунно-супрессивную терапию и не могут получить вакцинацию. И для них очень важно, насколько всё наше население вакцинировано. Вот для них очень важен коллективный иммунитет", - пояснила Галина Глазкова.

По этой причине многие лечебные учреждения по всей стране вводят новое обязательное правило: без прививки от некоторых заболеваний врачи могут даже отказать в госпитализации. Вот так встречает посетителей сайт детской городской клинической Морозовской больницы:

"Внимание! Плановая госпитализация пациентов и лиц по уходу проводится только при наличии сведений о проведённых прививках против кори в соответствии с национальным календарём прививок, или при наличии защитного титра антител или перенесённом заболевании".

Весьма радикально к борьбе с антипрививочниками попытались подойти в Иркутской области. Там местный минздрав посчитал, что нежелание родителями посещать вместе со своими детьми педиатра в городской поликлинике и намеренный отказ от вакцинации – достаточное основание для причисления таких семей к зоне социально опасных.

В Госдуме подобные меры сочли самоуправством. Но проблема от этого менее актуальной не стала. Действительно, каждый родитель волен сам решать, нужно ли прививать своего ребёнка. Необходимо так же держать в голове факт того, что в данном случае от любых радикальных позиций взрослых страдать будут, в первую очередь, дети. В будущем. Отсутствие антител от целого ряда болезней – вроде краснухи и кори - аукнуться может и во взрослом возрасте, спровоцировав целый ворох осложнений. Просто потому что родители в своё время сказали вакцинации "категорическое нет".

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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