Офис Зеленского наверняка был в курсе происходящего

На Украине скандал - там вскрыли преступную группу, которая продавала за границу человеческие органы. В неё входил в том числе и бывший замминистра здравоохранения. То, что Незалежная давно превратилась в золотое дно для чёрной трансплантологии, не секрет уже лет так 30. Даже слепоглухонемое американское агентство по международному развитию, знаменитое Usaid, признанное в России иноагентом, заявляет, что Украина - страна происхождения, транзита и назначение торговли людьми с девяностых. С 14-го года этот чёрный бизнес пошёл в гору, а с началом СВО у наследников дела Менгеле случился настоящий расцвет. Торговля людьми, в том числе по частям, стала фактически одной из самых доходных статей этой войны для Киева.

Этот сюжет на украинском ТВ вышел больше десяти лет назад. И уже тогда многие жители этой страны были не прочь подзаработать, продав свою почку или же кусочек собственной печени.

В то время, правда, для этого необходимо было выезжать за рубеж. В частности, в Турцию, которую жители Украины активно посещали с целью так называемого медицинского туризма. Однако после начала войны на Донбассе в 14-м году услуги таких челночных доноров стали уже не так востребованы. А уж после старта СВО и вовсе сошли на нет, потому как необходимого материала, причем бесплатно, у "черных" трансплантологов стало в избытке.

"Масштаб данной проблемы очень велик. Дело в том, что об этой проблеме мы получили информацию по разведывательным каналам еще в ополчении Донбасса в 2014-м году. Ситуация была такой, что поступала информация, что подъезжают специальные машины. Так называемые врачи, которые прямо с бойцов ВСУ или же мирных жителей изымают органы", - рассказал политолог Игорь Друзь.

Подобное практиковали еще албанские боевики по отношению к сербам во время конфликта в Косово. Экс-обвинитель гаагского трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте в своих мемуарах заявила, что еще в 99-м году знала об убийстве косоварами сербов и торговле их органами, на которой делались состояния. Сообщалось, что косовские боевики организовывали специальные человеческие фермы, где держали молодых сербов перед тем, как разобрать их на органы. На Украине сейчас процесс отбора вообще довели до совершенства.

"Людей, которых отправляли на фронт, зная, какие у них тактико-технические характеристики, то есть группа крови, состояние отдельных органов, имели возможность подбирать по необходимости того или иного кандидата на будущую работу донором", - говорит Александр Дудчак, политолог.

Отсюда и такое количество пропавших без вести, в списке которых заносят и тех, кого выпотрошили черные трансплантологи. Из архива украинского Генштаба, который взломали хакеры, следует, что командование не знает о местоположении более 35 тысяч украинских военных. Кто-то из них действительно сгинул на поле боя. А кто-то скончался уже в Германии в медицинском центре "Ландштуль", о чем анонимно поведал один из бывших сотрудников американской медицинской некоммерческой организации "GSMSG", непосредственно занимавшийся отбором раненых украинских солдат на органы.

Бывший сотрудник американского НКО на видео показывает медкарты некоторых украинских солдат, из которых были извлечены органы, а также благодарность от украинских властей за свою работу. В целом, они тоже немало сделали для того, чтобы нелегальный рынок трансплантации органов на Украине стремительно развивался. В том числе работа была проведена и на законодательном уровне. К этому приложила руку и бывший министр здравоохранения Украины гражданка США Ульяна Супрун, которую в народе прозвали "доктор смерть".

"Ходили закономерные данные о том, что она также занималась и облегчением системы трансплантологии органов. На Украине к этому вопросу власти подошли системно после Майдана. Например, если ранее требовались нотариально заверенные согласия на то, что он согласен, что у него изымут органы. Или от его родственников близких. То сейчас это все не требуется. Достаточно просто записки", - отметил Игорь Друзь.

Масштабы, о которых пишет пресса, физически не возможны без прикрытия на высшем государственном уровне. То есть СБУ, ГУР и офис Зеленского и наверняка он сам в курсе происходящего, возможно, имея долю в этом деле. Однако на Западе об этом не принято говорить вслух. Украина - это ведь пример демократии, в которой все по закону. Да и человеческие органы, которые извлекают из украинских солдат, крайне востребованы как раз в США и Европе. Как, собственно, и украинские дети, давно превращенные в товар.

"Зафиксированы факты, когда "белые ангелы" или еще какие-то структуры, которые возглавляла или руководила госпожа Зеленская, занимались подбором буквально детей. То есть они буквально по спискам ходили и смотрели. Так, этот ребенок подходит. Девочка белокурая, 11 лет. Пропадали целые детские дома. Эти случаи зафиксированы. Когда детский лагерь отправляется в западную Европу якобы из зоны боевых действий и потом его следы теряются. И в Испании были такие случаи и в Прибалтике пропажи детей", - рассказал Александр Дудчак.

Вопросы к организации, которую курирует Елена Зеленская, возникли и у американских журналистов. Как утверждает издание "Intel Drop", многие дети, перевезенные её фондом на Запад, попали в руки педофилов. Это удалось выяснить благодаря франкоязычному сотруднику организации. Он рассказал газете о беседе с одним из украинских детей, которого однажды подвозил.

Впрочем, крупные американские и европейские издания эту тему не подхватили. Любая критика "киевского режима" под строжайшим запретом. Вот и депутату Европарламента от Нидерландов Марселю де Граафу быстро заткнули рот, едва он с трибуны начал говорить правду.

Вот эти подвалы-бомбоубежища, которые швейцарская фирма, занимающаяся суррогатным материнством, построила по всей Украине. На кадрах видны десятки женщин с грудными детьми, которых совсем скоро у них изымут и отправят в Европу или США. И совсем не факт, что в конечном счете они окажутся в какой-нибудь семье.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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