Наколдовала: что известно о деле главы "Империи сильнейших ведьм"

Ведется следствие

В Москве задержали ведьму. И не просто ведьму, а руководительницу целой "Империи сильнейших ведьм". Следствие считает, что наколдовала Алена Полынь, в миру Елена Суликова, сразу на три статьи, совсем даже не волшебные, а вполне себе уголовные. Участницу "Битвы экстрасенсов" обвиняют в экстремизме, оскорблении чувств верующих и мошенничестве.

В зале суда Елена Суликова, больше известная под псевдонимом Алена Полынь, использует все свои колдовские чары. Впрочем, больше это похоже на какой-то перфоманс - профессиональная ведьма просто падает в обморок.

Чтобы привести в чувства женщину, медикам пришлось нести ее на носилках до машины. А затем, прихрамывая, Полынь снова отправилась на скамью подсудимых. Адвокаты Елены требуют оставить ее под домашним арестом, мол, здоровье их клиентки слабое.

Ни обереги, ни зелья, ни магические ритуалы, видимо, не помогают. Хотя уже много лет сама Алена Полынь своих клиентов убеждает в обратном. Чтобы попасть в логово ведьмы, дверь пришлось выламывать. Внутри колдовская утварь: летучие мыши, кинжалы, вероятно, волшебные статуэтки и книги под авторством самой Алены. В них, по данным следователей, она призывала читателей к насилию в отношении служителей РПЦ. А на одном из интернет-каналов подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.

Предприниматель Андрей Ковалев свою экспертизу уже сделал. Это именно он и заявил на ведьму в Центр противодействию экстремизму.

"Призывают убивать священников, дико оскорбляют православных, мусульман, призывают уничтожать иконы, это просто какой-то ужас. И мы с моей командой собрали все документальные свидетельства этих преступлений: купили книги, все видео. Потом она начала все это уничтожать… но у нас уже все было", - сообщил Андрей Ковалев, лидер Общероссийского движения предпринимателей.

Начались проверки и в магазинах, принадлежавших Елене, и в так называемом Университете Волшебства. Сцепился с ведьмой как-то и депутат Госдумы Виталий Милонов. Даже попытался устроить колдунье экзамен.

На сайте "Империи сильнейших ведьм" услуги на любой вкус и кошелек. Помимо ведьминой воды, зелья и амулетов, тренинги и мастер-классы. А еще Алена Полынь мечтала создать официальный реестр ведунов. Отбор проводить, конечно, собиралась сама. На деле все было иначе. В интернете обиженные ученицы оставляют отзывы о школе Алены Полынь.

Заряд на успех, лекарство от болезни, приворот любимого – ведьма и ее сотрудники обещали людям чудо. Разве можно на нем экономить?

"Иногда человек оказывается в какой-то сложной жизненной ситуации, у него исчезает вера в себя, он не уверен, ему страшно смотреть в будущее. Это архаичная история веры в чудеса и в то, что для этого не надо прикладывать собственных усилий", - говорит Наталья Памфилова, семейный психолог.

Времена охоты на ведьм прошли, теперь ведьмы охотятся на людей, которые готовы нести им деньги. Другими словами, позолотить ручку. И промышляют этим не только маги и чародеи.

Марафон желаний бежали даже не сотни - миллионы. В погоне за мечтой готовы были отдавать последнее. Их гуру Елена Блиновская тем временем покупала новые автомобили, дома и бриллианты. Красиво жить не запретишь – смотрите на нас, говорили супруги Чекалины. И ведь смотрели.

Покупали фитнес-тренинги и косметику. Но жизнь лучше становилась почему-то у них. Аяз Шабутдинов нашел даже способ зарабатывать, находясь в следственном изоляторе, после того, как ему уже предъявили обвинение о мошенничестве. Психологи называют все это не иначе, как секта. И неважно, с религиозным она подтекстом или нет.

Чекалины, к слову, почти выплатили свой долг в более чем 500 миллионов рублей. Елена Блиновская тоже платит по счетам. На днях подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве. В отличие от исполнительницы желаний Блиновской, которая пыталась сбежать за границу, оперативники застали Елену Суликову врасплох. Обладающая даром предвидения, свое задержание совсем не предвидела. В СИЗО она пробудет два месяца. За это время проверят и состояние ее счетов, а заодно и слабого здоровья.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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