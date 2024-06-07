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Соотношение МРОТ со средней зарплатой в России установят с 2025 года

16:51
  • пятница
  • 07 июня 2024

Власти добиваются снижения бедности, сокращения неравенства

Минимальный размер оплаты труда в России уже превышает прожиточный минимум, это определено Конституцией страны. А с 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

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Глава государства подчеркнул, что власти добиваются таких структурных изменений, как снижение бедности, сокращение неравенства, рост доходов российских семей. Путин отметил, что это, в свою очередь, прямо влияет на качество жизни людей, увеличение внутреннего спроса и емкость национального рынка.

Главным инструментом этой работы президент назвал обеспечение опережающего роста заработных плат. Также, по словам Путина, следует задействовать и другие инструменты – такие, как выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты и социальный контракт, передает ТВЦ.

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