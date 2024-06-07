Соотношение МРОТ со средней зарплатой в России установят с 2025 года

Власти добиваются снижения бедности, сокращения неравенства

Минимальный размер оплаты труда в России уже превышает прожиточный минимум, это определено Конституцией страны. А с 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что власти добиваются таких структурных изменений, как снижение бедности, сокращение неравенства, рост доходов российских семей. Путин отметил, что это, в свою очередь, прямо влияет на качество жизни людей, увеличение внутреннего спроса и емкость национального рынка.

Главным инструментом этой работы президент назвал обеспечение опережающего роста заработных плат. Также, по словам Путина, следует задействовать и другие инструменты – такие, как выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты и социальный контракт, передает ТВЦ.

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