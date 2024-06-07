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Путин допустил создание "третьей столицы" России

17:37
  • пятница
  • 07 июня 2024

Надо создавать привлекательные условия

Создание "третьей столицы" на российском востоке возможно. Для этого должны быть созданы привлекательные условия, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума.

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Российский лидер ответил на вопрос модератора сессии, который напомнил, что Петр I вошел в историю, прорубив окно в Европу. Почему бы в России не сделать третью столицу, куда потянутся молодые, энергичные люди. Туда переедут несколько министерств и компании с высокими зарплатами - если так распорядятся власти.

По словам Путина, во времена Петра I были другие условия, другое состояние общества. Сейчас нужно применять другие средства, не предлагать что-то обществу в приказном порядке. Путин напомнил, что в развитии регионов Дальнего Востока в последнее время достигнуты определенные успехи. Но люди начали переезжать в отдаленные регионы благодаря высоким зарплатам. Президент подчеркнул: нужно создавать условия для развития, и тогда центры сами автоматом будут смещаться на восток, передает ТВЦ.

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