Назван размер долга США перед мировой экономикой

Экономика самих Штатов ничем не обеспечена

Вашингтон задолжал мировой экономике суммарно 54,3 триллиона долларов. Такую цифру назвал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер уточнил, что 12,6 триллиона долларов из указанной суммы принадлежат физическим лицам, которые держат их на своих банковских счетах вне границ США. Еще 10 триллионов взяты американскими компаниями – причем эти активы ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике, отметил Путин.

По данным президента России, оставшаяся часть названной суммы представляет собой вложения граждан других стран в компании США. Эти инвестиции обусловлены представлениями о надежности американских корпораций и их высокой рыночной стоимостью. На самом же деле, растущий госдолг США и инфляция может подорвать доверие инвесторов к крупнейшей экономике мира – которая, к тому же, ничем не обеспечена, передает ТВЦ.

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