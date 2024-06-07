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Путин перекрестился, говоря о ядерных ударах

18:20
  • пятница
  • 07 июня 2024

Президент выступил на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума попросил лишний раз не упоминать "всуе" о возможности ядерных ударов.
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"Пожалуйста, и я тоже всех попросил, лишний раз всуе такие вещи не упоминать", - сказал Путин (цитата по РИА Новости), после чего перекрестился.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин сделал предупреждение Западу о последствиях поставки Киеву дальнобойного оружия. Как отмечают западные СМИ, российский лидер напомнил про ядерные возможности России, которые могут быть задействованы при угрозе суверенитету страны.

В среду Путин на полях ПМЭФ провел беседу с руководителями международных информационных агентств. В ходе встречи президент России призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия. По словам главы государства, Москву постоянно пытаются обвинить в том, что она машет ядерной дубинкой, но это не так.

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