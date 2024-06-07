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Путин отверг возможность новой мобилизации

18:34
  • пятница
  • 07 июня 2024

Россия придерживается сдержанной тактики

Действующего в зоне специальной военной операции на Украине контингента недостаточно для максимально быстрого решения вопросов, заявил Владимир Путин. Однако, по словам президента, Россия придерживается другой тактики - более сдержанной и точечной, при таком подходе дополнительная мобилизация не требуется.

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Как сообщил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, контракты на военную службу только в 2024 году подписали более 160 тысяч человек.

Путин признал, что увеличить скорость достижения стоящих перед Россией задач можно, применив в зоне СВО ядерное оружие. Однако для российского руководства важнее здоровье и жизнь российских военных. Президент России подчеркнул, что русский характер позволяет добиться победы без какого-либо атомного оружия, передает ТВЦ.

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