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Путин назвал объединительную идею в России

18:57
  • пятница
  • 07 июня 2024

Господствующей идеологии, согласно Конституции, в стране быть не должно

Господствующей идеологии в России, согласно Конституции, быть не должно. Такая идеология была в СССР, однако это не уберегло Советский Союз от развала, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

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И все же, отметил глава государства, объединительные идеи стране нужны. И сегодня такой объединительной идеей, как показывают последние события, может быть патриотизм - в самом хорошем, прямом, а не "квасном" смысле этого слова.

Путин добавил, что в разные времена в отечество верили по-разному. Веру в коммунизм потеряли многие, но не все. А яркий пример патриотизма, по словам президента, сегодня показывают участники спецоперации на Украине, передает ТВЦ.

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