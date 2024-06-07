Путин назвал объединительную идею в России

Господствующей идеологии, согласно Конституции, в стране быть не должно

Господствующей идеологии в России, согласно Конституции, быть не должно. Такая идеология была в СССР, однако это не уберегло Советский Союз от развала, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

И все же, отметил глава государства, объединительные идеи стране нужны. И сегодня такой объединительной идеей, как показывают последние события, может быть патриотизм - в самом хорошем, прямом, а не "квасном" смысле этого слова.

Путин добавил, что в разные времена в отечество верили по-разному. Веру в коммунизм потеряли многие, но не все. А яркий пример патриотизма, по словам президента, сегодня показывают участники спецоперации на Украине, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"