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Во Франции признали превращение в колонию США

19:17
  • пятница
  • 07 июня 2024

Парижу следует обратить внимание на БРИКС

Париж все более становится зависимым от США через Европейский союз и НАТО. Франция утратила статус самостоятельной державы в международных делах и не имеет собственного дипломатического влияния, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

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Как сказал Филиппо в интервью журналу Entrevue, сегодня Франция полностью теряет свое международное влияние. У колонии нет дипломатии, а Франция — колония евроатлантической империи, отметил политик.

По словам Филиппо, у Флориды нет дипломатии, а Франция сегодня является ее эквивалентом - федеративным штатом. Партийный лидер считает, что выход для Парижа - обратить внимание на БРИКС и начать развивать отношения с этим клубом.

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