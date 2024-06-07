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США внесли изменения в стратегию по ядерному оружию

19:56
  • пятница
  • 07 июня 2024

Новые указания подписал Байден

Президент США Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Соединенными Штатами ядерного оружия. Как сообщил старший директор по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди, документ "учитывает реалии новой ядерной эры".

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В частности, в документе подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала Китая, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи. В связи с этим США видят необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.

Американские СМИ ранее сообщали со ссылкой на представителя Белого дома, что в Вашингтоне намерены принять "более конкурентный подход" к нераспространению ядерного оружия и контролю над ним. Предполагается корректировка в вопросах позиционирования и численности такого типа вооружений, передает ТАСС.

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