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Собянин: Москва и Минэкономразвития займутся созданием Единого инвестпортала РФ

20:08
  • пятница
  • 07 июня 2024

Инвестиционный портал объединяет десятки уникальных цифровых сервисов

Инвестпортал Москвы станет основой для всероссийской площадки, соответствующий меморандум подписали мэр столицы Сергей Собянин и министр экономического развития России Максим Решетников. Встреча прошла в рамках ПМЭФ.

"Основой для совместной разработки станет опыт Москвы в создании собственного инвестиционного портала, который успешно функционирует с 2014 года. Вместе разработаем онлайн-инфраструктуру, обменяемся информацией о сопровождении инвестиционных проектов, проведем экспертизу порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в инвестиционной сфере и не только", — сообщил Собянин в Телеграм-канале.

Как отмечается, инвестиционная карта России была создана в феврале 2024 года. Инвестиционный портал объединяет более 40 уникальных цифровых сервисов.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Этот рейтинг ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями.

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