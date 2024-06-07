Собянин: Москва и Башкортостан обменяются опытом в сфере улучшения инвестклимата

Соглашение было подписано на ПМЭФ

Москва и Башкортостан обменяются опытом в сфере улучшения инвестклимата. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его заключили мэр столицы Сергей Собянин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

"Будем реализовывать совместные проекты, делиться практиками по обучающим и отраслевым программам. Особое внимание планируем уделить тиражированию опыта "Московского инвестора" — сервиса для оперативной связи бизнеса и власти. Поможем Башкортостану разработать аналогичную онлайн-инфраструктуру", - сообщается в Телеграм-канале Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что Москва договорилась о сотрудничестве с Пермским краем и Мордовией на пять лет. Новые соглашения позволят продолжить и развивать множество проектов.

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