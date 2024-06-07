Список передал Еревану Киев

Россия два года не может добиться того, чтобы кто-нибудь, включая ООН, предоставил данные со списком людей, которые якобы погибли в украинской Буче. Москва призывает армянских парламентариев поделиться списком "жертв", который передал Еревану Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, этот город посещали бесконечные делегации ЕС, США, Канады. Сейчас с ними нет общения и не приходится ждать ответа. А вот с армянской стороной Москва поддерживает регулярный контакт – и надеется, что армянские друзья передадут список людей, которые в Буче якобы погибли.

Киевский режим в апреле 2022 года распространил по западным СМИ видеозаписи из Бучи – якобы, доказывающие массовое уничтожение мирных жителей российскими войсками. Однако ВС России покинули город 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, информации об убийствах и гибели мирных жителей нет, передает ТАСС.

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