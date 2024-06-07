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МИД призвал парламент Армении поделиться списком "погибших в Буче" людей

20:34
  • пятница
  • 07 июня 2024

Список передал Еревану Киев

Россия два года не может добиться того, чтобы кто-нибудь, включая ООН, предоставил данные со списком людей, которые якобы погибли в украинской Буче. Москва призывает армянских парламентариев поделиться списком "жертв", который передал Еревану Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По словам Захаровой, этот город посещали бесконечные делегации ЕС, США, Канады. Сейчас с ними нет общения и не приходится ждать ответа. А вот с армянской стороной Москва поддерживает регулярный контакт – и надеется, что армянские друзья передадут список людей, которые в Буче якобы погибли.

Киевский режим в апреле 2022 года распространил по западным СМИ видеозаписи из Бучи – якобы, доказывающие массовое уничтожение мирных жителей российскими войсками. Однако ВС России покинули город 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, информации об убийствах и гибели мирных жителей нет, передает ТАСС.

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