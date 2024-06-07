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Минобороны показало кадры ликвидации беспилотного катера ВСУ

20:59
  • пятница
  • 07 июня 2024

Военные сообщали о трех дронах, направлявшихся к Крыму

Опубликован видеоролик с кадрами уничтожения безэкипажного катера ВСУ. Видео выложило Минобороны России.

ВКС уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ и 48 дронов
Безэкипажный украинский катер уничтожили в Черном море

Камера запечатлела ликвидацию украинского беспилотного катера. Дрон расстреляли из пулемета с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Видно, как катер взрывается после попадания крупнокалиберных пуль, судно окутали клубы черного дыма.

Минобороны ранее сообщало об уничтожении трех украинских безэкипажных катеров. По данным военного ведомства, они двигались в сторону Крыма.

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