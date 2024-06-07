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Кремль: В США увидели исторический шанс на уничтожение России

21:27
  • пятница
  • 07 июня 2024

Украина лишь маленький инструмент в этой борьбе

Американские правящие элиты постепенно утрачивают свое лидерство в мире. И при этом они рассматривают нынешний момент, как исторический шанс на уничтожение России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Песков подчеркнул, что Украина - лишь маленький инструмент в этой экзистенциальной борьбе. При этом нынешняя ситуация несопоставима с периодом Карибского кризиса, отметил представитель Кремля. Он напомнил, что в тот период международная система представляла собой миропорядок из двух устойчивых систем. Сегодня же современный мир разрушается, он не имеет прочной институциональной основы, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента ранее отметил, что Запад провоцирует Россию на ядерную эскалацию, нагнетая риторику по этой проблеме. Песков подчеркнул, что подобные действия приводят лишь к большему напряжению самого Запада и его правящих элит.

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