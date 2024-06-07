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Мобилизацию ВПК США сравнили с периодом Второй мировой войны

22:01
  • пятница
  • 07 июня 2024

Запасы снарядов истощены

Мобилизация военно-промышленного комплекса в США по своим масштабам сопоставима с периодом Второй мировой войны. Тем не менее, запасы снарядов истощились в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, пишет Bloomberg.

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Агентство приводит мнение экспертов, которые утверждают, что США, несмотря на усилия ВПК, не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью. Конфликт на Украине ознаменовал возвращение к насыщенной боеприпасами эпохе ведения боевых действий, к чему США не были готовы. В связи с этим американская армия вынуждена играть в дорогостоящую игру в догонялки - не только производя большое количество боеприпасов, но и реконструируя старые заводы и строя новые.

Теперь США тратят более пяти миллиардов долларов на реконструкцию устаревших заводов. Цель - к концу следующего года выпускать по 100 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно.

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