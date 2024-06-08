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Выросло число жертв ударов ВСУ по Луганску и Херсонской области

10:22
  • суббота
  • 08 июня 2024

Разрушены жилой дом, магазин и соцобъекты

Число жертв варварского обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области возросло до 22 человек, ещё 15 ранены.  Вечером в пятницу боевики атаковали магазин, в котором находилось много людей.

Жертвами обстрела села в Херсонской области стали 19 мирных жителей
Атака ВСУ на Луганск: все подробности

Первый удар радикалы нанесли управляемой авиабомбой французского производства, а когда жители пришли на помощь пострадавшим, повторно атаковали село американской ракетой HIMARS. Аварийно-спасательные работы пришлось остановить из-за угрозы нападения вражеских беспилотников.

Круглосуточно идёт разбор завалов в Луганске на месте обрушения подъезда многоквартирного дома после ракетной атаки ВСУ. По последним данным, погибли шесть человек, ранены 60, среди них четверо детей. Повреждения получили 33 многоэтажки, две школы, три детсада и колледж.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, сообщает "ТВ Центр".

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Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела Луганска
Последствия обстрела Луганска
Последствия обстрела Луганска
Последствия обстрела Луганска
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
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