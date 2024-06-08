Волонтёр в лесу нашёл пропавших пять дней назад детей

Они живы и здоровы

Несколько часов назад потерявшиеся в Свердловской области дети найдены живыми. Их обнаружил в лесу доброволец на квадроцикле, сообщает "ТВ Центр".

Поиски 13-летнего мальчика и его 11-летней сестры с 4 июня вели сотни спасателей, полицейских и волонтёров. Дети с дедушкой отправились на рыбалку и на обратном пути заблудились. Ночь провели под открытым небом, а утром не известно почему разделились. Пенсионер вышел к дому, но куда пропали внуки, объяснить не смог.

Теперь брат и сестра доставлены в больницу. Дети истощены, но их жизни ничто не угрожает. В МЧС сообщили, что в поисках были задействованы 654 специалиста и около ста единиц техники.

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