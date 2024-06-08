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Минобороны впервые сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Северной Осетией

10:00
  • суббота
  • 08 июня 2024

Никто не пострадал

Этим утром средства ПВО впервые с начала спецоперации сбили украинский беспилотный летательный над территорией Северной Осетии. Об этом сообщает Минобороны.

Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника
Минобороны показало кадры ликвидации беспилотного катера ВСУ

Минувшей ночью дроны противника также были уничтожены в небе над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областями, в Крыму и Краснодарском крае.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два морских дрона, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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