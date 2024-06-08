Минобороны впервые сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Северной Осетией

Никто не пострадал

Этим утром средства ПВО впервые с начала спецоперации сбили украинский беспилотный летательный над территорией Северной Осетии. Об этом сообщает Минобороны.

Минувшей ночью дроны противника также были уничтожены в небе над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областями, в Крыму и Краснодарском крае.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два морских дрона, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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